الملك عبدالله وأمير قطر يؤكدان ضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلة

المستقلة /أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال مباحثات في عمّان الأحد على ضرورة دعم الفلسطينيين “لنيل حقوقهم العادلة والمشروعة وقيام دولتهم المستقلّة القابلة للحياة”، بحسب الديوان الملكي الأردني.

وقال الديوان في بيان إن المباحثات بين الرجلين ركّزت على “مجمل القضايا الإقليمية، وفي مقدّمتها القضية الفلسطينية، حيث تم التأكيد على ضرورة دعم الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم العادلة والمشروعة، وقيام دولتهم المستقلة القابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حلّ الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية”.

وأضاف أنّ المباحثات تطرّقت أيضاً إلى “الأزمات التي تشهدها المنطقة، وضرورة التوصّل إلى حلول سياسية لها، تعيد الأمن والاستقرار لشعوبها”.

كما تناولت المباحثات، بحسب البيان، “العلاقات المتينة بين البلدين الشقيقين، وسبل توسيع آفاق التعاون بينهما”.

وأكد ملك الأردن وأمير قطر، وفق البيان على “اعتزازهما بالعلاقات الأخوية بين البلدين، والحرص على النهوض بها في مختلف المجالات، خصوصاً الاقتصادية والاستثمارية منها”، مشدّدين على “أهمية تفعيل اللجنة العليا الأردنية-القطرية المشتركة، والاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة، بما يحقّق مصالحهما المشتركة”.