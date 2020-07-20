الملك سلمان يدخل المستشفى

اعلن الديوان الملكي السعودي ، فجر الاثنين ، ان الملك سملان ادخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة، دون اي تفاصيل اخرى.

وجاء في البيان الذي نشر على موقع وكالة الانباء الرسمية واس : دخل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – هذا اليوم الاثنين 29 ذو القعدة 1441هـ الموافق 20 يوليو 2020 م مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة، حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وألبسه ثوب الصحة والعافية.