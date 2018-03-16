الملكية الأردنية : تعلن موعد استئناف رحلاتها لكوردستان وتقدم تخفيضات

(المستقلة)… أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية الجمعة أنها ستستأنف رحلاتها من عمان الى إربيل والسليمانية في كوردستان العراق اعتبارا من الأول من نيسان/ابريل.

وقالت الشركة في بيان انها “ستستأنف تشغيل رحلاتها الجوية المجدولة بين عمان وكل من مدينتي إربيل والسليمانية شمال العراق إعتبارا من الاول من نيسان/ابريل المقبل”.

واضافت انها “ستعرض للمسافرين إلى هاتين الوجهتين أسعارا مخفضة بقيمة 280 دينارا (نحو 395 دولار) لرحلتي الذهاب والإياب”.

واشارت الى ان المسافرين “يمكنهم شراء التذاكر إعتبارا من اليوم (الجمعة) وحتى نهاية الشهر الحالي، للسفر بها في الفترة ما بين الأول من نيسان/ابريل وحتى الثامن من شهر حزيران/يونيو”.

واكدت الملكية الاردنية انها ستشغل 10 رحلات اسبوعيا الى اربيل واربع رحلات اسبوعية الى السليمانية.

وقررت الحكومة العراقية الثلاثاء إعادة فتح مطاري أربيل والسليمانية في كوردستان العراق أمام الرحلات الدولية، بعد ستة أشهر من الحظر، وبعد موافقة حكومة الاقليم على إخضاعهما لسلطة الحكومة الاتحادية.(النهاية)