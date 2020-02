الملحن مدين يوضح حقيقة سرقة «حاجة مستخبية وبنت الجيران» من لحن إسرائيلي

View this post on Instagram

فيه موضوع كل الناس بتتكلم عنه الا انا رغم ان انا صاحب الموضوع وهو لحن #حاجة_ستخبية واللحن التركي و الاسرائيلي كمان و مهرجان #بنت_الجيران بس انا ساكت عشان مابحبش اعمل شو عالفاضي بس لما الاقي الاستاذ #حلمي_بكر طالع امبارح مع الاستاذ #عمرو_اديب في برنامج #الحكاية و قناة مهمة زي #mbc بيتكلم على لحن اغنية #حاجة_مستخبية ان ده لحن ماحققش نجاح مع المطرب اللي اخدها (يقصد #حماقي ) و ان اللحن ده مسروق من لحن تركي ! عايز اقوله يا استاذ حلمي اللي حضرتك ماتعرفوش ان الحمد لله لحن حاجة مستخبية كان مع مطرب كبير مش نكرة و هو الفنان الكبير #محمد_حماقي و حقق نجاح كبير جدا في مصر و الوطن العربي لدرجة ان النجاح ده وصل لتركيا و اتواصلوا معايا بكل احترام و اخدوا مني اللحن بشكل رسمي و اتترجم للتركي مع نجمة كبيرة بحجم #ebru_yaşar و ده لينك الاغنية https://youtu.be/-jTKJijIYGs و حضرتك ممكن تتأكد بنفسك ان اسم الملحن (محمد احمد فؤاد ) زي اسمي في التنازل و بتواصل دلوقتي معاهم عشان اسم الشهرة و عايز اقول لحضرتك حاجة قبل ما تطلع في برنامج كبير زي ده لازم تتاكد من معلوماتك كويس عشان انت كده مافرقتش عنهم حاجة هم سرقوا مجهودي و حضرتك بتضيعه و ده شيئ يؤسفني انه يخرج من استاذ كبير زي حضرتك ومش بس كده للاسف في حد اتهمني كمان اني سارقه من اسرائيل دخلت لقيت انهم سارقين مني فعلا جزء من اللحن مش اللحن كله و التاريخ كان من بعد نجاح الاغنية بثلاث سنوات وده للتوضيح مش اكتر