الملحن مدين يوضح حقيقة سرقة «حاجة مستخبية وبنت الجيران» من لحن إسرائيلي
الملحن مدين يوضح حقيقة سرقة «حاجة مستخبية وبنت الجيران» من لحن إسرائيلي
(المستقلة) – منى شعلان/هاجم الملحن الموسيقى محمد مدين، الموسيقار الكبير حلمي بكر ، بعد تصريحات الأخير في حواره ببرنامج “الحكاية” معةالإعلامى عمرو أديب ، المذاع على قناة MBC مصر، أمس السبت 15 فبراير، قائلا :أن أغنية “حاجة مستخبية” لم تحقق نجاحًا واللحن مسروق.
وعلق مدين ، على تلك التصريحات، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، قائلا: “فيه موضوع كل الناس بتتكلم عنه إلا أنا رغم أن أنا صاحب الموضوع وهو لحن (حاجة مستخبية)، واللحن التركي والإسرائيلي كمان ومهرجان (بنت الجيران)، بس أنا ساكت عشان ما بحبش أعمل شو عالفاضي”.
اقرا المزيد : شاهد: حسن شاكوش وعمر كمال يعتذران للشعب المصري.. لهذا السبب
وتابع: “بس لما الاقي الأستاذ حلمي بكر طالع امبارح مع الأستاذ عمرو أديب في برنامج (الحكاية)، وقناة مهمة زي mbc بيتكلم على لحن أغنية (حاجة مستخبية)، ان ده لحن ما حققش نجاح مع المطرب اللي اخدها (يقصد حماقي)، وان اللحن ده مسروق من لحن تركي”.
وأضاف: “عايز أقوله يا استاذ حلمي اللي حضرتك ما تعرفهوش ان الحمد لله لحن (حاجة مستخبية) كان مع مطرب كبير مش نكرة وهو الفنان الكبير محمد حماقي، وحقق نجاح كبير جدا في مصر والوطن العربي لدرجة إن النجاح ده وصل لتركيا وتواصلوا معايا بكل احترام واخدوا مني اللحن بشكل رسمي واتترجم للتركي مع نجمة كبيرة بحجم ebru_yaşar “.
واختتم: “وحضرتك ممكن تتأكد بنفسك إن اسم الملحن (محمد احمد فؤاد) زي اسمي في التنازل وبتواصل دلوقتي معاهم عشان اسم الشهرة، وعايز أقول لحضرتك حاجة قبل ما تطلع في برنامج كبير زي ده لازم تتأكد من معلوماتك كويس، عشان انت كده مافرقتش عنهم حاجة هم سرقوا مجهودي وحضرتك بتضيعه وده شيء يؤسفني انه يخرج من أستاذ كبير زي حضرتك، ومش بس كده للأسف في حد اتهمني كمان إني سارقه من إسرائيل، دخلت لقيت انهم سارقين مني فعلا جزء من اللحن مش اللحن كله والتاريخ كان من بعد نجاح الأغنية بثلاث سنوات وده للتوضيح مش اكتر”.
View this post on Instagram
فيه موضوع كل الناس بتتكلم عنه الا انا رغم ان انا صاحب الموضوع وهو لحن #حاجة_ستخبية واللحن التركي و الاسرائيلي كمان و مهرجان #بنت_الجيران بس انا ساكت عشان مابحبش اعمل شو عالفاضي بس لما الاقي الاستاذ #حلمي_بكر طالع امبارح مع الاستاذ #عمرو_اديب في برنامج #الحكاية و قناة مهمة زي #mbc بيتكلم على لحن اغنية #حاجة_مستخبية ان ده لحن ماحققش نجاح مع المطرب اللي اخدها (يقصد #حماقي ) و ان اللحن ده مسروق من لحن تركي ! عايز اقوله يا استاذ حلمي اللي حضرتك ماتعرفوش ان الحمد لله لحن حاجة مستخبية كان مع مطرب كبير مش نكرة و هو الفنان الكبير #محمد_حماقي و حقق نجاح كبير جدا في مصر و الوطن العربي لدرجة ان النجاح ده وصل لتركيا و اتواصلوا معايا بكل احترام و اخدوا مني اللحن بشكل رسمي و اتترجم للتركي مع نجمة كبيرة بحجم #ebru_yaşar و ده لينك الاغنية https://youtu.be/-jTKJijIYGs و حضرتك ممكن تتأكد بنفسك ان اسم الملحن (محمد احمد فؤاد ) زي اسمي في التنازل و بتواصل دلوقتي معاهم عشان اسم الشهرة و عايز اقول لحضرتك حاجة قبل ما تطلع في برنامج كبير زي ده لازم تتاكد من معلوماتك كويس عشان انت كده مافرقتش عنهم حاجة هم سرقوا مجهودي و حضرتك بتضيعه و ده شيئ يؤسفني انه يخرج من استاذ كبير زي حضرتك ومش بس كده للاسف في حد اتهمني كمان اني سارقه من اسرائيل دخلت لقيت انهم سارقين مني فعلا جزء من اللحن مش اللحن كله و التاريخ كان من بعد نجاح الاغنية بثلاث سنوات وده للتوضيح مش اكتر
التعليقات مغلقة.