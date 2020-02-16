الملحن مدين يوضح حقيقة سرقة «حاجة مستخبية وبنت الجيران» من لحن إسرائيلي

(المستقلة) – منى شعلان/هاجم الملحن الموسيقى محمد مدين، الموسيقار الكبير حلمي بكر ، بعد تصريحات الأخير في حواره ببرنامج “الحكاية” معةالإعلامى عمرو أديب ، المذاع على قناة MBC مصر، أمس السبت 15 فبراير، قائلا :أن أغنية “حاجة مستخبية” لم تحقق نجاحًا واللحن مسروق.

وعلق مدين ، على تلك التصريحات، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، قائلا: “فيه موضوع كل الناس بتتكلم عنه إلا أنا رغم أن أنا صاحب الموضوع وهو لحن (حاجة مستخبية)، واللحن التركي والإسرائيلي كمان ومهرجان (بنت الجيران)، بس أنا ساكت عشان ما بحبش أعمل شو عالفاضي”.

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وتابع: “بس لما الاقي الأستاذ حلمي بكر طالع امبارح مع الأستاذ عمرو أديب في برنامج (الحكاية)، وقناة مهمة زي mbc بيتكلم على لحن أغنية (حاجة مستخبية)، ان ده لحن ما حققش نجاح مع المطرب اللي اخدها (يقصد حماقي)، وان اللحن ده مسروق من لحن تركي”.

وأضاف: “عايز أقوله يا استاذ حلمي اللي حضرتك ما تعرفهوش ان الحمد لله لحن (حاجة مستخبية) كان مع مطرب كبير مش نكرة وهو الفنان الكبير محمد حماقي، وحقق نجاح كبير جدا في مصر والوطن العربي لدرجة إن النجاح ده وصل لتركيا وتواصلوا معايا بكل احترام واخدوا مني اللحن بشكل رسمي واتترجم للتركي مع نجمة كبيرة بحجم ebru_yaşar “.

واختتم: “وحضرتك ممكن تتأكد بنفسك إن اسم الملحن (محمد احمد فؤاد) زي اسمي في التنازل وبتواصل دلوقتي معاهم عشان اسم الشهرة، وعايز أقول لحضرتك حاجة قبل ما تطلع في برنامج كبير زي ده لازم تتأكد من معلوماتك كويس، عشان انت كده مافرقتش عنهم حاجة هم سرقوا مجهودي وحضرتك بتضيعه وده شيء يؤسفني انه يخرج من أستاذ كبير زي حضرتك، ومش بس كده للأسف في حد اتهمني كمان إني سارقه من إسرائيل، دخلت لقيت انهم سارقين مني فعلا جزء من اللحن مش اللحن كله والتاريخ كان من بعد نجاح الأغنية بثلاث سنوات وده للتوضيح مش اكتر”.