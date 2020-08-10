الملا : ما لم يتم احتكار السلاح بيد الدولة فأن الانتخابات ستنتج بلطجية وحرامية
المستقلة / متابعة /- بعث عضو مجلس النواب الاسبق حيدر الملا ، برسالة الى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ، مذكرا اياه بأن الانتخابات ستنتج بلطجية في حال لم يتم احتكار السلاح بيد الدولة .
واكد الملا في تغريدة على موقع “تويتر” تابعتها “المستقلة” اليوم الاثنين ، ما لم يتم ابعاد المال السياسي عن صندوق الانتخابات بدونه سينتج حرامية .
وختم الملا تغريدته ، اليس كذلك وانت الاعلم .
دولة رئيس مجلس الوزراء #الكاظمي….
احتكار السلاح بيد الدولة بدونه الانتخابات ستنتج #بلطجية…
ابعاد المال السياسي عن صندوق الانتخابات بدونه سينتج #حرامية …
أليس كذلك وانت الأعلم .
— Haider Al Mulla حيدر المُلاّ (@haidernmulla) August 10, 2020
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