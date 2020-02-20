الملا : علاوي قريب من منحه ثقة البرلمان .. ويؤكد زال جميع العوائق امامه

المستقلة ..أكد السياسي العراقي والنائب السابق في البرلمان حيدر الملا، أن فرص رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي داخل البرلمان كبيرة ولم تعد امامه عوائق.

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وقال الملا في تصريح لصحيفة عربية تابعته “المستقلة”، إن “فرص محمد علاوي كبيرة داخل البرلمان”، مبيناً أنه “لم تعد هناك عوائق كبيرة أمامه لكي تعرقل عملية منح الثقة، خصوصا بعد أن تمت تسوية العديد مما كان يمكن أن يعرقل فرص نيل الثقة”.