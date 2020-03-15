الملا : القوى الشيعية غير جادة مع قضية تكليف رئيس وزراء جديد

المستقلة … قال عضو البرلمان السابق حيدر الملا، أن القوى الشيعية غير جدية في التعامل مع قضية تكليف رئيس وزراء جديد.

وقال الملا في تصريح صحفي تابعته “المستقلة” اليوم الاحد ، إنه “لا توجد أي مؤشرات واضحة حتى الآن على أن القوى الشيعية، سواء على مستوى زعامات الخط الأول أو اللجنة السباعية التي تم تشكيلها، قد توصلت إلى أسماء محددة لغرض تقديمها إلى رئيس الجمهورية الاثنين”.

وأضاف: “من الواضح عدم وجود جدية في التعامل مع هذه القضية، بسبب عمق الخلافات بين الأطراف الشيعية نفسها”.

وأوضح الملا أن “الأمر قد يصل إلى نوع من إسقاط الفرض على صعيد عملية الترشيح لأغراض كسب الوقت، وذلك من خلال تكليف شخصية دون حصول توافق عليها، فلا تستطيع المرور داخل قبة البرلمان أو تعتذر”.

وحول ما إذا كان بالإمكان إبقاء رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، قال الملا إن “من الصعب استمرار حكومة تصريف الأعمال؛ نظراً للتحديات التي تواجه البلاد والتي تحتاج إلى حكومة كاملة الصلاحيات إلا في حالة واحدة، وهي إعادة تكليف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي”.