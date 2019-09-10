الملايين يحييون ذكرى العاشر من محرم في كربلاء ومدن العراق

(المستقلة).. توافد مئات الالاف من المسلمين من مختلف انحاء العالم، اليوم الثلاثاء، على مدينة كربلاء لاحياء ذكرى استشهاد سبط رسول الله ، الإمام الحسين عليه السلام، التي تصادف العاشر من محرم.

واتخذت الجهات الامنية اجراءات امنية مشددة لحماية الزائرين ،حيث تم قطع الطرق الداخلية والخارجية، كما تشهد كربلاء استنفارا من قبل السلطات لتأمين خدمات الزوار.

وتختتم المراسم ظهر اليوم بموكب عزاء ركضة طويريج االتي يشارك فيها المئات، وهو تقليد سنوي دأب على اقامته المشاركين في احياء عاشوراء.

وتشهد مدينة كربلاء والمدن العراقية الاخرى منذ الاول من محرم انتشارا واسعا للمواكب الحسينية التي تقدم الطعام والخدمات للمعزين، اضافة الى ممارسة الطقوس السنوية المعتادة لأحياء هذه الذكرى.

واصبح من المعتاد ان لا يقتصر احياء هذه الذكرى الحزينة على المسلمين الشيعة فقط، بل تشهد مشاركة من ابناء الطوائف الأخرى والمسيحيين من مختلف مدن العراق.