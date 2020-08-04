المكصوصي : الحوار العراقي الأمريكي عبارة عن كلمات متقاطعة

” المستقلة” … اعتبرت عضو مجلس النواب ايناس المكصوصي ، أن الحوار العراقي الأمريكي في جولته الأولى يكاد يكون عبارة عن كلمات متقاطعة.

وقالت المكصوصي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء ، إن “الحوار العراقي الأمريكي في جولته الأولى يكاد مجرد كلمات متقاطعة لا يوجد في بنوده ما يخدم المصلحة الوطنية العراقية”.

وأضافت أن “ما يمر به العراق منذ عام 2003 ولغاية يومنا هذا لابد أن يوظف لصالح المشاريع الخدمية والتعليمية والثقافية والصحية ولايختصر فقط على مسألة التواجد العسكري الأمريكي في العراق”.

وأشارت المكصوصي إلى أن “الجولة الأولى من المفاوضات بين الجانبين لم يتناول الجانب الاقتصادي والخدمي ويفتقر للتوصيات”، معتبرة ان “ورقة الأعمال التي طرحت بين الجانبين عبارة عن كلمات متقاطعة تفتقر لكل الجوانب التي تخدم مصلحة العراق وشعبه”.” النهاية”