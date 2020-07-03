المكسيك تسجل أعلى زيادة يومية في إصابات كورونا

(المستقلة)..أظهرت بيانات لوزارة الصحة في المكسيك، امس الخميس، تسجيل 6741 إصابة جديدة بفيروس ،في رقم قياسي جديد لعدد الإصابات اليومية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 238 ألفا و511 حالة.

ودفعت الإصابات الجديدة المكسيك لتتجاوز إيران وتحتل المركز العاشر بين أكثر الدول من حيث عدد الإصابات وفقا لإحصاء أعدته رويترز.

وزاد عدد الوفيات في المكسيك بسبب الفيروس 679 ليرتفع الإجمالي إلى 29189 حالة.

وقال هوجو لوبيز جاتيل نائب وزير الصحة إن السلطات بدأت فحص السجلات لرصد أسباب الوفاة المرتبطة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا.

وأضاف في مؤتمر صحفي أن العدد الإجمالي الرسمي للوفيات قد يرتفع بمجرد تحديد مثل تلك الحالات.

ودأبت الحكومة على قول إن العدد الحقيقي للمصابين أعلى بكثير من حصيلة الإصابات المؤكدة على الأرجح.