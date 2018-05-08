المكتب التنفيذي لوزراء الاعلام العرب ينعقد في الجامعة العربية

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

يعقد مجلس وزراء الاعلام العرب دورته العادية الــــــ 49 يوم الأربعاء الموافق 9 مايو أيار/2018 ، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في تمام الساعة العاشرة صباحاً. بحضور السادة اصحاب المعالي وزراء الإعلام والمسؤولين عن الاجهزة الإعلامية في الدول العربية، وسعادة الأستاذ خالد بن عبد القادر الغامدي رئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي ، ومعالي السفيرة د. هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الإعلام والاتصال ، بالإضافة إلي المنظمات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية في منظومة مجلس وزراء الاعلام العرب.

هذا ومن المقرر أن يفتتح اعمال الاجتماع رئيس الدورة الحالية (48) للمجلس معالي السيد/ مفدي المسدي – المستشار لدى رئيس الحكومة التونسية والمكلف بالإعلام حيث سيسلم رئاسة الدورة إلي ممثل الجمهورية الجزائرية رئيس الدورة (49) لمجلس وزراء الاعلام العرب.

ويتضمن جدول أعمال المجلس العديد من البنود الهامة للمناقشة ويأتي من ضمنها ” الخطة الإعلامية الدولية للتصدي للقرار الأمريكي الأحادي بالاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي، والتي أعدها قطاع الاعلام والاتصال بالتنسيق مع قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، لحشد الطاقات العربية ولزيادة الوعي حول أهمية قضية القدس ودعم التحرك الدبلوماسي باتجاه المجتمع الدولي والرأي العام العالمي لفضح الانتهاكات الإسرائيلية داخل اراضي فلسطين المحتلة.

وتأتي القضية الفلسطينية كبند دائم على جدول أعمال اللجنة الدائمة للإعلام العربي كونها القضية المحورية والأساسية لجامعة الدول العربية بهدف الإبقاء على القضية الفلسطينية عموما وقضية القدس حية في عقول العرب والمسلمين، من خلال تبني برامج توعوية اعلامية وفق سياسات إعلامية عربية . بالإضافة الى مناقشة بنود أخرى منها ما يتعلق بالخريطة الاعلامية العربية للتنمية المستدامة ، دور الاعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب ، اللجنة العربية للإعلام الالكتروني، عاصمة الإعلام العربي ، الاستراتيجية الاعلامية العربية، ميثاق الشرف الإعلامي، المحور الفكري للدورة التاسعة والأربعين لمجلس وزراء الاعلام العرب.

كما سيقوم مجلس وزراء الإعلام العرب على هامش الاجتماع بالاحتفال بيوم الإعلام العربي في دورته الثالثة والتي خصصت لمجال التلفزيون تحت شعار ” التلفزيون العربي : نبض الأمة ” حيث سيتم تكريم تلفزيون جمهورية العراق كأقدم تلفزيون عربي بالإضافة إلى تكريم عددا من الشخصيات الاعلامية العربية وتكريم بعض البرامج التلفزيونية العربية في المجالات المختلفة، وكذلك تكريم شهداء العمل الاعلامي. هذا وقد تم اختيار الأعمال الفائزة بجائزة التميز الإعلامي من قبل لجنة اعضاء ممثلة من الدول العربية حيث قامت اللجنة بفرز كافة الأعمال المرشحة للجائزة المقدمة من الدول الأعضاء وتم اختيار الأعمال الفائزة حسب المعايير والآليات المعتمدة من مجلس وزراء الاعلام العرب.

هذا وسيبحث السادة الوزراء مشروع التوصيات التي احليت اليهم من قبل المكتب التنفيذي لإقرارها.

والجدير بالذكر أن مجلس وزراء الإعلام العرب يأتي من ضمن المجالس الوزارية المتخصصة تحت مظلة جامعة الدول العربية ويضم في عضويته كل الدول الأعضاء لدى الجامعة ، وينعقد مرة من كل عام بمقر الأمانة العامة أو احدى الدول الأعضاء وله أن يعقد اجتماعا طارئاً عند الضرورة.