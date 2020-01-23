المقبولين في وزارة الاتصالات الوجبة 1 و2 و3 معهد الاتصالات + تبريد وتكييف + …

المستقلة / هااام أسماء المقبولين في وزارة الاتصالات الوجبة الأولى و الثانية و الثالثة 2020 دبلـوم معهد الاتصالات + تبريد وتكييف + كهرباء + دبلوم ادارة + ميكانيك + دبلوم إدارة/ مخازن + دبلوم حاسبات + تراسل

أعلنت وزارة الاتصالات عن دعوة مقابلة الاختصاصات أدناه , فيجب على كل المرشحين للمقابلة الحضور لمقر الوزارة الموجود في :

منطقة المأمون مجاور برج بغداد

الساعة 10 صباحا

الموعد:

1- الوجبة الأولى2020: يوم الاربعاء 05/02/2020 من التسلسل رقم 01 إلى التسلسل رقم 90

2- الوجبة الثانية2020: يوم الخميس 06/02/2020 من التسلسل رقم 91 الى التسلسل رقم 180

3- الوجبة الثالثة2020: يوم الاحد 09/02/2020 من التسلسل رقم 181 الى التسلسل رقم 271

إطلع على أسماء المقبولين و التسلسلات الوجبة الأولى و الثانية و الثالثة 2020