المفوضية تهدد من التلاعب بإرادة الناخبين من خلال بيع وشراء بطاقات الناخب

(المستقلة)… حذر رئيس الادارة الانتخابية في مفوضية الانتخابات رياض البدران اليوم الاثنين “المتصيدين بالماء العكر” من التلاعب بأرادة الناخبين واستخدام الطرق الملتوية وغير القانونية في التعامل مع بطاقات الناخب الالكترونية.

وقال البدران في بيان له تلقته (المستقلة)… اليوم أن “المفوضية عازمة على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الكفيلة بردع كل من تسول له نفسه التلاعب بإرادة الناخب والعمل بطرق غير شرعية من خلال محاولة بيع وشراء بطاقات الناخب”.

وأشار إلى ان “المفوضية ستتخذ الاجراءات القانونية الكفيلة بوقف هذه الحالات الشاذة بالتعاون مع القضاء وهيئة النزاهة والجهات الأخرى ذات الاختصاص”، داعياً “المرشحين والاحزاب السياسية الى التعاون ونبذ تلك الظواهر التي تسيء إلى العملية الانتخابية”.

وأكد أن “المفوضية ستتعامل مع التقارير التي تردها عن الاشخاص والجهات بحزم واحالة من يستخدم تلك الطرق الى القضاء لينال جزاءه العادل”. (النهاية)