المفوضية تتعاقد مع موظفي مراكز التسجيل في بغداد وجميع المحافظات

(المستقلة) … اعلنت مفوضية الانتخابات، الثلاثاء، عن استكمال اجراءات التعاقد مع موظفي مراكز التسجيل، مبينة ان اجراءات التعاقد هذه منحت الفرصة لاعداد كبيرة من الخريجين بتوفير فرص عمل.

وقال رئيس الادارة الانتخابية احمد رحيم بشارة في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه ان “مفوضية الانتخابات استكملت اجراءات التعاقد مع موظفي مراكز التسجيل في مكاتبها في بغداد وجميع المحافظات”، مبينا ان “مجلس المفوضين والادارة الانتخابية عملا على التعاقد مع اكبر عدد ممكن من حملة الشهادات والذين عملوا في مراكز التسجيل من غير الموظفين المثبتين والاستعانة بهم للعمل في هذه المراكز خصوصا”.

واضاف ان “المفوضية تعمل الان على تنفيذ خطتها الموضوعة وفق الجداول الزمنية لتوزيع بطاقات الناخب الالكترونية للناخبين الذين لم يتسلموا بطاقاتهم الالكترونية البايومترية فضلا عن الاستمرار في عملية التسجيل البايومتري ممن لم يسجل بايومتريا تمهيدا لاصدار البطاقات الالكترونية للمشاركة في الانتخابات المحلية المقرر اجراؤها في الاول من نيسان من عام 2020″، لافتا الى ان “اجراءات التعاقد هذه منحت الفرصة لاعداد كبيرة من الخريجين من خلال توفير فرص عمل لهذه الشريحة المهمة في مراكز التسجيل”.