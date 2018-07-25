المغربي “الدوزى” يتصدر تصنيف «فوربس» لأشهر نجوم الغناء العرب في العالم

(المستقلة)..تمكن نجم الأغنية المغربية عبد الحفيظ الدوزى، من تصدر قائمة مجلة فوربس العالمية لأكثر النجوم العرب شهرة مؤخرًا ممن تمكنوا من الوصول إلى العالمية، حسب تصنيف المجلة الأمريكية الأشهر لعام 2018.

واعتبرت المجلة أن تسجيل أغنية “الموجة” لأكثر من 31 مليون مشاهدة في يوتيوب، واختياره من لدن شركة كوكاكولا لغناء النسخة المغربية من الأغنية الرسمية لكأس العالم 2018، بمشاركة النجم العالمي جيسون ديرولو، وتعاقده مع شركة الاتصالات الصينية العملاقة (Huawei) ليكون سفيراً لعلامتها التجارية في المغرب، كلها أمور كفيلة بضمان المركز الرابع له.

وتربع الدوزى على عرش الأغنية المغربية باختياره أفضل مطرب مغربى لهذا العام ضمن القائمة متفوقا على مجموعة من الفنانين المغاربة و العرب، كما شارك المراكز الأربع الأولى للنجوم العرب مع المصرى تامر حسنى واللبنانية إليسا والأمريكى ذو الأصول المغربية فرنش مونتاتا، فى حين شملت المراكز الأربعة التالية اللبنانى راغب علامة والعراقى كاظم الساهر واللبنانية نانسى عجرم واللبنانية كارول سماحة.

وجاء تصدر الدوزى تصنيف 2018 حسب اختيار فوربس، نظرًا للانتعاشة الفنية التى عاشها النجم المغربى لهذا العام بداية من اختياره لتقديم الأغنية الدعائية الرسمية لكأس العالم مع النجم العالمى جيسون ديرولو، مع اختياره من قبل إحدى شركات الموبايل سفيرًا لها بالعالم العربى، إضافة إلى غزوه مؤخرًا السوق المصرية لأول مرة، بجانب اختياره أفضل مطرب مغربى مرتين فى نفس العام، الأولى فى الداخل المغربى حسب جائزة الموروكان ميوزيك اوورد والأخرى على المستوى العالمى حسب جائزة الداف باما الألمانية،

أخر أعمال النجم الدوزي كانت أمر والتي اصدرها مند أسبوع والتي لاقت نجاحا كبيرة منذ إصدارها بالقاهرة وكسرها لحاجز الـ20 مليون مشاهدة في وقت قياسي لم يتجاوز ثمانية أيام فقط منذ إطلاقها رسميًّا على موقع يوتيوب وليتربع بذلك على عرش الترند المغربي وفي مجموعة من الدول العربية و الأوروبيّة .