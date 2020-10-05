المغربية هند السداسي تطلق آخر اعمالها الغنائية

المستقلة ..أصدرت الفنانة المغربية هند سداسي، أحدث أعمالها الغنائية التي اختارت لها عنوان “عاهدت نفسي”، وذلك عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة “لايف ستايلز ستوديوز” على اليوتيوب.

وغنّت هند في هذا العمل الذي كان باللهجة المصرية من كلمات وألحان محمد رفاعي، فيما عاد التوزيع لوسام عبد المنعم، كما جرى تصوير هذه الأغنية على طريقة الفيديو كليب بدبي تحت إدارة المخرج اللبناني عادل سرحان.

وأطلّت ملكة جمال المغرب العربي لعام 2016، هند السداسي، من خلال هذا العمل الرومانسي بلوكات مختلفة، وذلك في إطار مشاهد الكليب، الذي تدور قصته حول استرجاع شريط ذكريات قصة الحب التي جمعتها بشريك حياتها.

يشار أن السداسي، كانت قد طرحت قبل حوالي 8 أشهر عملا غنائيا بعنوان ” القلب ومايريد”، وهو العمل المغربي الذي تعاونت من خلاله مع الشاعر والملحن أنس العراقي، وصورته على طريقة الفيديو كليب رفقة المخرج محمد علي لعويني.