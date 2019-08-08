المغربية راسيل تطلق ” أنا وقلبي”

(المستقلة)..أطلقت الفنانة المغربية المقيمة بدولة الكويت سهام رائق الملقبة ب”راسيل” أغنيتها الجديدة ” أنا وقلبي” التي صورتها على طريقة الفيديو كليب بمدينة طنجة تحت ادارة المخرج حسن الكورفتي، وهي من كلمات سمير المجاري وألحان نبيل الحوري توزيع حمزة الغازي أما التسجيل فتم في استديو الموزع رشيد محمد علي.

” أنا وقلبي” هي واحدة من احدى أغاني ميني ألبوم ب عنوان (عيني زايغة) الذي تستعد ”راسيل” لإصداره قريبا، كما أنه يعد ثاني عمل غنائي في مشوارها الفني بعد أغنية “”سامدي سوار”، التي حققت منذ طرحها أكثر من ثلاث ملايين مشاهدة.

وعبرت راسيل في كلمة لها في حفل اقيم بهذه المناسبة في أحد الفنادق الكبرى بمدينة الدار البيضاء، بحضور حشد كبير من رجال الصحافة الاعلام ،عن سعادتها الكبيرة، كون أن انطلاقتها الغنائية ستكون ببلدها المغرب بعد النجاحات التي حققتها في الخليج من خلال مشاركتها في أضخم الاعمال الدرامية الكويتية.

الجدير بالذكر أن راسيل شاركت بمجموعة من المسلسلات بالكويت ، كمسلسل حريم أبو سلطان ، مسلسل التاسع من فبراير مسلسل روتين وغيرها من الاعمال الفنية رفقة نجوم وعمالقة الدراما الكويتية والخليجية .