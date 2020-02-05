المعيوف يرتدي ثوب «الحارس الهداف» في فوز الهلال على الرائد

(المستقلة) – حسام الدين جمال – خطف عبد الله المعيوف، حارس الهلال، الأضواء في مباراة فريقه أمام ضيفه الرائد مساء اليوم الأربعاء، في الجولة 17 من الدوري السعودي للمحترفين، بعدما سجل هدفا في الفوز 3-1.

المعيوف تصدى لركلة جزاء في الدقيقة 89، ثم انبرى لتسديد ركلة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، ليختتم الثلاثية بعد هدفي زميليه كارلوس إدواردو وبافيتيمبي جوميز.

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يذكر أن المعيوف صاحب الـ33 عاما سبق له تسجيل هدفا بقميص أهلي جدة، في الفوز 3-0 على الفيصلي بكأس خادم الحرمين الشريفين عام 2012، وجاء من ركلة جزاء أيضا.

وشارك المعيوف في 15 مباراة مع الهلال هذا الموسم في الدوري السعودي، بجانب مباراتين في كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويحتل الهلال حاليا صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 38 نقطة، متقدما بفارق 4 نقاط على غريمه النصر، في المركز الثاني.