المعيني يستغرب من عدم معرفة الجهات التي تقتل الناشطين

(المستقلة).. اعرب القيادي بالجبهة الوطنية المدنية (موج) عن استغرابه من عدم معرفة السلطة “باجهزتها الامنية ووزارة داخليتها ومخابراتها .. الجهة التي تقتل ابناءها من الناشطين في الحراك الشعبي السلمي”.

وقال المعيني في تصريح صحفي ،اليوم الخميس، “أن الجبهة الوطنية المدنية (موج) تؤكد حرصها على حماية المدنين، وحرية التعبير والتظاهر السلمي، بكل الطرق والوسائل المتاحة وتدين محاولات القتل والخطف المتبعة لقمع المتظاهرين السلمين في ظل غياب تام للحكومة ومؤسساتها في تحقيق الأمن والأمان للمواطن العراقي”.

واضاف ” أن الذي حصل اليوم من محاولات همجية لتفريق المتظاهرين السلمين في المنطقة الرابطة بين جسر السنك وساحة التحرير واستخدام اسلحة الصيد المحرمة دولياً، تعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، وعلى الحكومة المكلفة الالتزام بتعهداتها بحماية المتظاهرين لا قتلهم وترويعهم و محاسبة المقصرين وتقديمهم للعدالة”.