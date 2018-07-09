المعهد العراقي يطلق مشروع النساء ضد العنف

(المستقلة)..أعلن المعهد العراقي عن إطلاق مشروعها الجديد “النساء ضد العنف.

وقالت السيدة ضفاف الجراحي. مديرة العمليات في المعهد العراقي أن هذا المشروع نساغ ضد العنف والتطرف” (WAVE). سيكون مشروعاً رائداً لمدة 12 شهراً ينفذ في محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين بهدف تزويد النساء ببناء الأسرة والمرونة المجتمعية ضد العنف والتطرف والمساهمة في تحقيق السلام الاجتماعي في مجتمعاتهن.

وستسعى إلى بناء قدرات القيادات النسائية لتحديد علامات ومؤشرات التطرف والعنف ، وتعليم المهارات لمواجهة التطرف العنيف داخل المجتمعات ، وزيادة الوعي والدعوة لدور المرأة كخط دفاع أول ضد التطرف.

يتم تمويل المشروع من قبل وزارة الشؤون الخارجية الهولندية. يذكر أن المعهد العراقي قد نفذ مشاريع كثيرة طيلة فترة انطلاقه في العراق عشرات المشاريع والبرامج التى تخدم الأسرة العراقية وفي مختلف مدن العراق