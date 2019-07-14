المعموري: هنالك فساد كبير في عقد “تكسي بغداد”

(المستقلة) … كشف النائب عن تحالف سائرون برهان المعموري، اليوم الاحد، عن وجود فساد كبير في عقد تكسي بغداد، فيما دعا وزارة النقل الى فتح طريق مطار بغداد الدولي امام المواطنين.

وقال المعموري في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه، ان “افتتاح طريق مطار بغداد حالة إيجابية وهذا يعني ان العراق مستقر امنيا”، مطالبا “وزارة النقل والأجهزة الأمنية بإزالة جميع العوائق امام المواطن”.

وأضاف أن “هناك عدة عوائق تمنع فتح طريق المطار امام المواطنين، ومنها تكسي بغداد”، مبينا أن “عقد تكسي بغداد يشوبه فساد كبير وليس من الضروري فرض مبالغ كبيرة على المواطن”.

واشار الى أن “الأسعار التي تفرض على المواطنين غير موجودة في كل دول العالم”، موضحا أن “لجنة الخدمات ستقوم بدراسة العقد، واحالته الى الجهات المختصة”.