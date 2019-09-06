المعموري : هناك شركة واحدة تحتكر خدمة الانترنت في العراق

(المستقلة).. قال عضو لجنة الخدمات في مجلس النواب، برهان المعموري إن شركة إيرثلنك تحتكر خدمة الإنترنت في العراق، مؤكدا ضرورة انهاء هذا الإحتكار.

واضاف المعموري في بيان عن مكتبه أن “خدمة الإنترنت في العراق سيئة جداً وهناك مشاكل كثيرة يعاني منها المواطن العراقي كما ان العراق اصبح بعيدا عن التطور الموجود في هذه الخدمة وكل هذا بسبب احتكار الشركات الكبيرة لخدمة الانترنت في البلاد.

وقال ان الوعود المقدمة من قبل الشركات لوزير الاتصالات لم تنفذ وتحاول بعض الشركات ومنها شركة ايرثلنك احتكار الانترنت في العراق وهذا يدعو الى القلق من احتمالية ان يتم السيطرة على الانترنت من جهة واحدة وهذا امر يتعلق بالامن الوطني.

وطالب وزير الاتصالات بالنظر الى هذه المشاكل وعقود الشركات وعدم الابقاء على شركة واحدة تسيطر على الانترنت في العراق.ِ