المعرض التشكيلي للمعهد العالي للفنون التطبيقية ينال رضا الجمهور والنقاد

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

حاز المعرض الفني الذي ينظمه المعهد العالي للفنون التطبيقية – التجمع الخامس – على اعجاب الحضور من وزراء واعضاء البرلمان وشخصيات عامة واساتذة الجامعات والمتخصصين والطلاب.

ومن جانبه اكد عميد المعهد ورئيس المؤتمر العلمي الدولي الأول ان الاعمال الفنية التي تعد تجسيد لتشكيلات من الطبيعة هي قطع ابداعية جمالية

وفي هذا السياق اكد الدكتور عرفة شاكر احد المشاركين بالمعرض: لقد كان الامر رائع ونالت الاعمال المعروضة الاعجاب وهذا نجاح يؤكد اهمية الشغف بالتجريب وممارسة التحديات التشكيلية.

وعلى صعيد متصل قالت يارا الفخراني المدرس المساعد بقسم الاعلان: شاركت بعمل عن فن المولاوية ذلك الفن الشعبي الصوفي الذي يعتمد على الحركة الدائرية وتم بناء التكوين من الحرف العربي كعنصر بنائي يثري من العمل الفني ويمده بالاصالة والهوية العربية والتراث الفني.

ومن ناحيتها عبرت هاجر إسماعيل السيد – معيدة بقسم الزخرفة بالمعهد العالي للفنون التطبيقية بالتجمع الخامس عن سعادتها بالمشاركة في المعرض بلوحات تجسد الصراع الداخلي للفتاة بين الامل وصدمات الحياة.