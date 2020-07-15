المعارض العراقية: اصدار اجازات الاستيراد الكترونيا اسهم بايقاف حالات التلاعب

المستقلة /- أكدت الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية ، ان المنظومة الإلكترونية لإصدار اجازات الاستيراد التي تعمل بها الشركة منذ اكثر من عامين تسهم بشكل كبير في تعظيم وزيادة الواردات للبلاد.

وقال مدير عام الشركة، سرمد طه سعيد، في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الاربعاء ، ان “عمل هذه المنظومة اوقفت الكثير من عمليات التزوير وحافظت على انسيابية الاستيراد، كما اسهم هذا النظام في تقصير المسافات والخطوات من خلال التنسيق مع الدوائر المعنية كالهيئة العامة للجمارك والمنافذ الحدودية، فضلا عن توفير بيانات سريعة وموسعة حول عمليات التصدير ومن مختلف المنافذ في البلاد”.

واضاف سعيد، ان “هناك تنسيق عال بين شركتنا وبين قطاعات الدولة لتسهيل وتبسيط اجراءات منح الإجازات ويكون وفق الاحتياجات الحقيقية وبالمواصفات المطلوبة”، موضحا ان “شركة المعارض العراقية تعتمد نظام النافذة الواحدة لغرض تبسيط إجراءات منح اجازات الاستيراد من اجل تسهيلها والحفاظ على خصوصياتها”.

واشار، الى ان “عملية استلام اجازات الاستيراد عبر المنظومة الإلكترونية يتيح للمواطنين والتجار الحصول على اجازة الاستيراد بسهولة ومن دون معوقات او مشاكل من خلال امتلاك صاحب العلاقة رقم خاص وجهة استيرادية معتمد عليها ومثبتة لدى الشركة حيث يتم ملء المعلومات الخاصة بالإجازة ثم تنطلق عبر النظام الى المنفذ الحدودي الذي تدخل منه البضائع”.

ولفت، الى ان “النظام الالكتروني الخاص بإجازات الاستيراد حظي بترحيب المواطنين والتجار كما احدث نقلة نوعية في العمل لما يمتلكه من سرعة انجاز المعاملات وتقليل الروتين وبالتالي تفويت الفرصة على ضعاف النفوس بالتلاعب والتزوير والفساد الاداري”.