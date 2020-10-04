المطلك : الانجازات الطفيفة لـ محمد الحلبوسي لا تسمح له بتزعم المكون السني

المستقلة / – اكد رئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلك، ان الانجازات الطفيفة لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لا تسمح له بتزعم المكون السني، مبينا ان المكون السني لن يكن له عبر مر التاريخ أي زعيم بشكل موحد.

وقال المطلك في حوار تابعته المستقلة اليوم الاحد، إن “المكون السني وعبر التاريخ لم يضع له أي زعيم يجمع المكون عليه وهو امر صعب التحقيق”.

واضاف ان “محمد الحلبوسي من الممكن ان تزكيه بعض الانجازات الطفيفة لان يكون وزيرا او رئيس كتلة ، لكن لا تؤهله لان يتزعم المكون السني برمته”، واصفا ذلك “الأمر بالمستحيل”.

واوضح ان “المكون السني حاله كحال المكونات لديه تفرعات وممثلين كثر الا انه لا يعترض على ترشيح شخصية شيعية او كردية لتولي المناصب الرئاسية شريطة ان يكون وطنيا”.