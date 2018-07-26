المطربة فاطمة عيد تطرح أغنية انا بنت عمك

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

طرحت المطربة فاطمة عيد كليب أغنية ” أنا بنت عمك، ايوة ايوة” ، عبر قناة موسيقى ريكوردوز للمنتج ريتشارد الحاج على موقع يوتيوب، وهي من كلمات وألحان شفيق الشايب،وهي الأغنية الرسمية لفيلم الرجل الاخطر بطولة سامح حسين وإخراج مرقس عادل.

ويقول مطلع الأغنية: “انا بنت عمك، ياسلام عليا، ايوة ايوة، انا سمن سايح ايوة ، مخزون في صفايح، ايوة، النقطة بعشرة والفنجان بمايه،انا نورت العيلة كتب كتابي الليلة، هتبقى ليلة جميلة، والحنه في ادايا”.

وفى تصريحات صحفية قالت فاطمة عيد ان الاغنية شعبية تشبه الطابع الغنائي الخاص بها، وفيها دعوة للفرح والتفاؤل.

وأضافت أنها انتهت من تسجيل معظم اغاني البومها الجدبد ومن المقرر أن يطرح في الأسواق قريبا.

يذكر أن شبكة موسيقى تعاقدت مؤخرا مع فريق بلاك تيما لإنتاج البوم انتهوا بالفعل من تسجيل اغنيتين منه، و كذلك تنظيم خمس حفلات للفريق ترويجا للألبوم في خمس محافظات مختلفة من محافظات مصر “.