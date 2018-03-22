المطربة شيماء الشايب تستعد لحفلها بمعهد الموسيقي العربية غدا

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

تواصل المطربة شيماء الشايب بروفات حفلها، المنتظر إقامته الجمعة، 23 مارس، على مسرح معهد الموسيقى العربية، تحت قيادة المايسترو أحمد حسن فكري.

وأكدت شيماء في تصريحات صحفية انها تعتبر الحفل محطة مهمة في مشوارها كونه الأول على مسارح دار الأوبرا المصري، مشيرة إلى أنها تستعد جيدا للحفل وخلالها ستقدم العديد من المفاجأت للجمهور.

وتابعت انها ستغني عدد كبير من اغاني البومها الأخير “دنيتي جنة” من انتاج ريتشارد الحاج، ومن بينها تاني حب من وألحان شاكر الموجي واغنية سد خانة ألحان سامر ابو طالب و دنيتي جنة وأغنية شوية شوية، إضافة إلى عدد من اغاني كوكب الشرق ام كلثوم ووردة ونجاة ومحمد عبدالوهاب.