المطالبة بحل شركة سامان الإيرانية بكربلاء وايران تؤكد العمل بموافقات رسمية

( المستقلة ) / علي النصر الله /.. طالبت عشرات الشركات السياحية في محافظة كربلاء ، اليوم الخميس ، بحل شركة سامان الإيرانية المتخصصة بالتامين الصحي مع الفيزا للمسافرين العراقيين الى ايران وغلقها ، مؤكدة إن التامين الصحي أختياري وليس إجباري ، في المقابل قالت القنصلية الإيرانية في كربلاء شركة سامان تعمل بموافقات رسمية وعملها يصب لصالح العراقيين .

وقال اصحاب الشركات في تصريحات لـ( المستقلة ) إن ” شركة سامان الإيرانية للتامين الصحي تستحصل سمات الدخول البالغة ( 5000 ) دينار كرسوم لهم عن طريق اخذ الجوازات وتقديمها للسفارة الايرانية يعد من اعمال هيئة السياحة وهذا مخالف للقانون العراقي”.

واضافوا “كذلك تحديد اجر ثابت هو ( 1000 ) دينار على مبلغ التأمين الصحي وأجور الخدمات السياحية من قبل القنصلية الإيرانية للشركات السياحية في المحافظة ، مخالف للقانون هيئة السياحة رقم ( 14 ) للسنة ( 1996 ) بالمادة ( 9 فقرة 14 ) ” ،مؤكدين إن ” تحديد أجور الخدمات السياحية هو من واجب هيئة السياحة “.

بالمقابل اكدت القنصلية الايرانية في كربلاء ، إن ” شركة سامان تعمل بموافقات رسمية وعملها يصب لصالح العراقيين “.

وقالت القنصلية الإيرانية في بيان صحافي تلقت ( المستقلة ) نسخة منه اليوم الخميس ، إن “القنصلية ترد على الوقفة الاحتجاجية التي قام بها بعض اصحاب الشركات احتجاجا على تدخل القنصلية في مسار عملهم وفرض مبالغ تامين على الزوار العراقيين الذاهبين الى الجمهورية الاسلامية الايرانية من خلال احدى الشركات الايرانية “، واصفة المحتجين” بالعناصر المجهولة التي تحاول المساس بالعلاقات بين الشعبين الشقيقين “.

وذكرت القنصلية الإيرانية في البيان ، إن “شركة سامان للتامين تعمل في كربلاء بموجب موافقات رسمية من وزارة المالية ووزارة الخارجية “، مبينة عمل هذه الشركة يصب لمصلحة العراقيين “.

الى ذلك شدد رئيس مجلس محافظة كربلاء علي عبد المالكي عند زيارة القنصل الإيراني في المحافظة مير مسعود حسينيان زيارة القنصل الإيراني في المحافظة مير مسعود حسينيان ، على الالتزام بالقوانين التي ابرمتها الحكومة العراقية مع الجانب الإيراني في تأشيرة دخول الزوار من البلدين او القضايا الآخرى.

وقال المالكي ، ناقشنا اثناء اللقاء تنظيم دخول الزائرين الايرانين الى محافظة كربلاء المقدسة وخاصة خلال الزيارات المليونية “.

من جانبه عبر القنصل الإيراني مير مسعود عن تعاونه المستمر بغية تعزيز العلاقات الثنائية بين الطرفين “.

الجدير ذكره أن شركات السياحة في كربلاء تأخذ ( 5) الاف دينار من المسافرلاستحصال الفيزا ، والتامين الصحي ( 5 ) الاف دينار مع تحديد اجر ( 1000 ) دينار للشركات السياحية من قبل شركة سامان ، يكون المبلغ ( 11 ) الف دينار ، بدلا من المعمول به ( 5 ) الاف دينار ، مما جعل الشركات السياحية والمسافرين يحتجون على تلك التعليمات “.