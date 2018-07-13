المطالبة بتفعيل القوانين ومحاسبة المتجاوزين على اراضي الدولة في الموصل

(المستقلة)/مثنى النهار/..طالب عضو مجلس محافظة نينوى عبدالرحمن الوكاع رئيس الوزراء بتفعيل القوانين ومحاسبة الجمعيات التي تتجاوز على اراضي الدولة وبيعها للمواطنين بصورة غير قانونية ،كما دعا الى محاسبة جميع المتجاوزين

وعقد اجتماع موسع بمبنى بلدية الموصل (بقطاع الزهور ) من اجل تكثيف الجهود لرفع النفايات و الانقاض والتجاوزات بحضور ممثلي عن مجلس المحافظة وممثلي اقسام البلدية ومديري القطاعات فيها.

وأشار رئيس لجنة الخدمات والاعمار في مجلس محافظة نينوى المهندس عبدالرحمن الوكاع الى ان من اهم المشاكل التي طرحت في الاجتماع كانت الشروع بالتعاقد مع شركات اهلية للتنظيف تكون باشراف ومتابعة البلدية وتعمل البلدية على جباية اجور التنظيف.

واضاف ان البلدية تعمل ب 300 آلية بعدما كانت اكثر من الف آلية قبل احتلال داعش للمدينة في حزيران 2014 ،مبينا ان مشكلة البلدية تكمن بالنقص الحاد في الوقود والاليات.

وأشار عضو مجلس محافظة نينوى سيدو حسين تاتاني الى التعاقد مع شركة اهلية لعمل التنظيف ورفع الانقاض سيما في المدينة القديمة.

من جهتها اعلنت بلدية الموصل وعلى لسان معاون مديرها احمد صالح الجبوري عن نقص التخصيصات المالية والاليات و ان البلدية تعمل بكوادر بلدية والية بنسبة 20 بالمائة معرب عن قلقه من التدخلات التي تعيق عمل البلدية سيما رفع التجاوزات حيث كشف الجبوري عن وجود تدخلات من قبل القوات الامنية وجهات متنفذة تحول دون الاستمرار برفع التجاوزات