المصريون القدماء أول من رسموا الوشم على الأذرع والأكتاف

(المستقلة)..قال المتحف البريطاني، إن باحثين اكتشفوا أقدم وشوم تعبيرية في العالم، على أذرع اثنتين من المومياوات المصرية.

واكتُشف وشمٌ يصور ثوراً برياً وواحدة من الأغنام البربرية، على الجزء العلوي من ذراع مومياء رجل مصري قديم، بينما كانت مومياء امرأة تحمل وشماً يشبه حرف ((S على ذراعها وكتفها.

وظهرت الوشوم كبقع داكنة في الضوء الطبيعي، لكن باحثين بالمتحف البريطاني وكلية الدراسات الشرقية في جامعة أكسفورد اكتشفوا الوشم في عام 2017، من خلال التصوير بالأشعة تحت الحمراء.

وقال دانييل أنطوان، أمين إدارة الأنثروبولوجيا في المتحف البريطاني، لـ”رويترز”: “إنها في الواقع، تقدِّم رؤية جديدة تماماً لاستخدام الوشم”.

وأضاف قائلاً: “مكان هذه الوشوم يشير إلى أنها رُسمت لتكون مرئية بشكل واضح على الذراع والكتف”، مشيراً إلى أن الاكتشافات أقدم بـ1000 سنة من اكتشافات الوشوم في إفريقيا.

واكتُشفت المومياوان قبل 100 عام، في بلدة جبلين المصرية التي تبعد نحو 40 كيلومتراً إلى الجنوب من الأقصر، وتعودان إلى الفترة من عام 3351 إلى عام 3017 قبل الميلاد، وهي فترة عصر ما قبل الأُسرات والتي سبقت توحيد مصر على يد الفرعون الأول مينا.

وقال الباحثون إن وشم مومياء المرأة ربما كان دلالة على وضعها الاجتماعي أو شجاعتها أو معرفتها بالسحر، في حين يبدو الوشم على مومياء الرجل كأنه رمز للقوة والخصوبة، على الأرجح.

وقبل الاكتشاف، كان علماء الآثار يعتقدون أن الوشوم في مصر تُرسم على أجساد النساء فحسب؛ إذ صُوّرت الوشوم على تماثيل الإناث من هذه الفترة فحسب.