المصرف العراقي (TBI) اختتم عام 2019 بنجاح زيادة قدرها 12% في الإيرادات

المستقلة … أعلن المصرف العراقي للتجارة (TBI)، الاثنين، تحقيق أرباح صافية قدرها 556 مليون دولاراً أميركياً لعام 2019، وتحقيق عوائد بقيمة 673 مليون دولار أمريكي خلال العام نفسه، وفيما بين أن القيمة الإجمالية لأصول المصرف وصلت خلال 2019 إلى 29 مليار دولار أميريكي بزيادة بنسبة 27% مقارنة بالعام 2018، أشار إلى أن إجمالي القروض التي قدمها المصرف وخصصت لدعم المؤسسات والأجهزة الحكومية بلغت 1.9 مليار دولار أميركي خلال العام الماضي.

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وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، إن “المصرف اختتم عام 2019 بنجاح بزيادة قدرها 12% في الإيرادات عن عام 2018 بمبلغ 673 مليون دولار أميركي، وبأرباح صافية وصلت 556 مليون دولار أميركي، ليتواصل نمو وتوسع معاملاته المصرفية مسجلاً زيادة ملحوظة قدرها 68٪ عن عام 2018، ومحققاً بذلك إنجازاً فذاً، سيما مع ما كشفته البيانات المالية الأولية للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2019 من زيادة في إجمالي أصول المصرف وصلت إلى 29 مليار دولار أميركي، بزيادة بنسبة 27٪ مقارنةً بعام

وأشار إلى أن “هذه النتائج المبهرة قادت إلى حصول المصرف على العديد من الجوائز خلال العام من ضمنها جائزة التميز من جي بي مورجان، وثلاث جوائز للتميز ضمن حفل جوائز “ذا بانكر أووردز – The Banker Awards” للعام 2019 والذي أقيم مؤخراً في لندن”.

وأضاف، أنه “ومع انجازاته المتسارعة، يعد المصرف العراقي للتجارة المحرك الرئيسي للتطوير في الاقتصاد العراقي، خاصة مع جهود المصرف لدعم الاقتصاد العراقي ومشاركاته في مشاريع إعادة الإعمار، بإجمالي قروض 1.9 مليار دولار أميركي منحت خلال عام 2019 لدعم المؤسسات والأجهزة الحكومية، فقد كانت المسؤولية الاجتماعية والدور الوطني للمصرف جزءاً أساسياً من خططه ومن رؤيته للاستدامة خلال عام 2019، وتمس مشروعاته مجالات متعددة منها الصحة والتعليم والزراعة والكهرباء والبنية التحتية حياة الملايين من المواطنين العراقيين”.