المصرف العراقي للتجارة “TBI” يفتتح فرعين في السعودية وتركيا

(المستقلة) … كشف المصرف العراقي للتجارة” TBI” عن موافقة مؤسسة النقد السعودية على افتتاح فرع للمصرف في العاصمة الرياض لتكثيف التعاون المالي والنقدي بين البلدين.

وقال مدير المصرف العراقي للتجارة فيصل الهيمص في تصريح صحفي، إن “مؤسسة النقد السعودية ابلغت محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق بالموافقة على افتتاح فرع للمصرف العراقي للتجارة في الرياض لتكثيف التعاون المالي والنقدي والاقتصادي بين البلدين، وذلك على هامش مشاركة العلاق في اجتماعات صندوق النقد العربي الذي عقد مؤخرا في تونس”.

ونوه، بأن “المصرف حاليا ينتظر حصول الموافقة بشكل رسمي كي يتسنى له افتتاح الفرع هناك”.

وأضاف الهيمص، أن “مجلس ادارة المصرف العراقي للتجارة، وافق مؤخرا على افتتاح فرع للمصرف في تركيا لاسيما إن حجم التبادل التجاري بين البلدين يصل إلى 10 مليارات دولار سنويا، منوها بأن “هذه الخطوات تأتي بعد نجاح المصرف في افتتاح مكتب له في سوق ابو ظبي المالي العالمي”.