المصرف العراقي للتجارة يعلن عن تبرعه خمسة ملايين دولار لدعم جهود وزارة الصحة

( المتسقلة) …اعلن المصرف العراقي للتجارة، الاحد، عن تبرعه بخمسة ملايين دولار لدعم جهود وزارة الصحة.

وقال المصرف في بيان له تلقته ( المستفلة) انه “انطلاقاً من شعوره بالمسؤولية المجتمعية، قرر المصرف العراقي للتجارة التبرع بمبلغ خمسة ملايين دولار”.

واضاف المصرف ان “ذلك ياتي لدعم جهود وزارة الصحة في مكافحة فيروس كورونا المستجد”.

ويعتبر المصرف العراقي للتجارة مصرف عراقي حكومي وقد تأسس في تموز من العام 2003، برأس مال قدره 100 مليون دولار ثم تم رفع رأس المال من الأرباح التراكمية في العام 2008 إلى نصف ترليون دينار وفي النية رفع رأس المال إلى ترليون دينار عراقي.( النهاية)