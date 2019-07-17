المصرف الأهلي العراقي يفتتح المركز الأول في العراق لإدارة النقد

(المستقلة)..أعلن المصرف الأهلي العراقي عن افتتاح مركز إدارة النقد الأول من نوعه في العراق والمتواجد في فرع المصرف الرئيسي في بغداد.

وذكر المصرف في بيان بمناسبة بمناسبة افتتاح المركز رسمياً ان :هذا المركز يوفر بنية تحتية متميزة لاتمتة العمليات اللوجستية الخاصة بعد وفرز النقود لغايات توفير الوقت وتخفيض مخاطر الحركات المالية من خلال اعتماد أجهزة عد متطورة وآلية عمل غايتها توفير بيئة آمنة للتعاملات المالية مع الحرص على توفير آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا المعتمدة عالميا في مجال الخدمات المالية.

وأضاف: يعد المركز حاضنة لأحدث الات العد النقدي التي تعمل بطريقة دقيقة وفعالة وتوفر فرز متنوع للعملات بشكل سريع جدا مع إدخال تقنية ربط جديدة للأوراق النقدية لتمنع تلفها وفقا لأحدث المعايير الدولية بوجود فريق متخصص بالعد النقدي لتقليل وقت انتظار العملاء وتسريع الاجراءات بشكل لافت اضافة لما يضمنه المركز من امان للتعاملات الخاصة بالعملاء وممتلكاتهم بالشراكة مع شركة/اوفتك/كما يضمن المصرف أيضا التأمين على كامل المبالغ عن طريق كبرى شركات التأمين الموثوقة بالإضافة إلى الالتزام التام باللوائح والسياسات الخاصة بالبنك المركزي العراقي.

وقال المدير المفوض للمصرف ايمن ابو دهيم ان : المصرف يسعى دوما بأن يكون سباقا في تقديم افضل واحدث الخدمات المصرفية المتكاملة لعملائنا من كافة القطاعات لتلبية كافة متطلباتهم ومساعدتهم للنهوض بأعمالهم.

وأضاف أن: إطلاق هذا المركز الأول من نوعه في العراق يضمن لعملائنا خدمات غاية في الدقة والسرعة والأمان.

ويوفر المركز العملاء المتميزين تجربة مراقبة عملية عد أموالهم من خلال شاشات عرض تبث مباشرة عمليات العد النقدي داخل ردهة كبار الشخصيات، اضافة لتوفيره لأول مرة قبول السحب النقدي الفوري المبالغ الكبيرة ومن اي فئة نقدية، ومن السبت إلى الخميس، اضافة لعمليات الودائع والسحوبات خلال ساعات عمل إضافية تمتد من الساعة 8 صباحا وحتى الخامسة عصرا مع عد المبالغ وايداعها في الحسابات مباشرة في نفس اليوم في حال استلامها قبل الساعة 3 مساء.

ويتميز المركز بمضاعفة انتاجية المصرف في إدارة النقد عن طريق تحقيق حجم أكبر من الايداعات والسحوبات النقدية برفع معدل الاوراق النقدية الممكن استقبالها في المصرف من 250 الف ورقة نقدية باليوم الواحد إلى مليون ورقة نقدية باليوم اي اربع اضعاف استيعاب المصرف في السابق .

ومنذ البدء بتشغيل إدارة النقد في منتصف شهر أيار تم ايداع 11 مليون ورقة نقدية بما يعادل 110 مليار دينار عراقي وبمعدل 400 الف ورقة نقدية باليوم الواحد وبتزايد مستمر.

يذكر أن المصرف الأهلي العراقي تأسس في عام 1995 ويقدم خدمات مصرفية شاملة للأفراد والشركات في العراق .

وفي عام 2005 قام كابيتال بنك الأردن بشراء أغلبية أسهم المصرف وضمه إلى مجموعة كابيتال بنك التي من خلالها يقدم المصرف الخدمات الاستثمارية الاستشارية للشركات من خلال شركة كابيتال للاستثمارات والتي تعد الذراع الاستثماري والاستشاري لمجموعة كابيتال بنك المتواجدة في الأردن ومركز دبي المالي العالمي /DIFC/.

لدى المصرف اليوم 11 فيها في المدن الرئيسية في العراق وسترفع إلى 14 فرعا مع نهاية العام الحالي.