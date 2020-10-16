المصارع جون سينا يدخل القفص الذهبي مرة ثانية

المستقلة/- احتفل نجم المصارعة الحرة، جون سينا، بزفافه على صديقته، شاي شريتزاده، في أجواء سرية.

وأشارت مواقع أمريكية السجلات إلى أن جون سينا وعروسه تبادلا النذور في تامبا، بولاية فلوريدا الأمريكية، في يوم 12 تشرين الأول الجاري.

وبدأ جون سينا (43 عاما) في مواعدة شاي شريتزاده البالغة من العمر 31 عاما في أوائل عام 2019، بعد انفصاله عن خطيبته السابقة نجمة المصارعة، نيكي بيلا، بسبب رفضه إنجاب أطفال عكسها هي.

وظهر سينا مع شاي شريتزاده على السجادة الحمراء لأول مرة كـ”ثنائي” في العرض الخاص للفيلم الكوميدي “Playing with Fire” في مدينة نيويورك، الذي يقوم ببطولته سينا.

وأثناء المشي على السجادة، أخبر نجم “WWE” أنه التقى بشريتزاده في موقع تصوير الفيلم الذي تم تصويره في فانكوفر بكندا.

وقال وقتها في تصريحات متلفزة: “إنه يوم رائع للعرض الأول لفيلم، وحصلت على موعد جميل”.

وأضاف سينا: “الشيء المميز حقا في هذا المشروع هو أنني تعرفت على شخص مميز”.

وهذا الزواج هو الثاني لجون سينا، الذي كان متزوجا من إليزابيث هوبردو من عام 2009 إلى 2012.