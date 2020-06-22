المشهداني : وصول مصطفى الكاظمي الى السلطة يعد انقلابا سياسيا

المستقلة …عد رئيس مجلس النواب الأسبق محمود المشهداني، الاثنين، وصول رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى السلطة “انقلابا سياسيا”، فيما أشار إلى أن العلمانيين قاموا بتوريطه.

وقال المشهداني في حوار متلفز تابعته المستقلة، إن “العلمانيين ورطوا رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي ورطة كبيرة”، معتبرا أن “وصول الكاظمي الى السلطة هو انقلاب سياسي”.

وشكك المشهداني بإمكانية نجاح العلمانيين في الحكم، مشيرا إلى أنهم “اذا نجحوا في انقاذ العراق من أزمة فسوف يستحقون التحية”، مستبعدا في الوقت ذاته “إمكانية اجراء الانتخابات المبكرة نظرا للظروف المالية التي تمر بها البلاد”.

وابدى رئيس مجلس النواب الأسبق استغرابه من التصريحات الحكومية بأن الميزانية خاوية، متسائلا “لماذا اذن قبلوا برئاسة الوزراء اذا كانوا يعرفون بأن الميزانية خاوية”.