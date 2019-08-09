المشمش الفاكهة الأكثر فائدة للحوامل ومواجهة الأمراض

(المستقلة)..وصف الخبراء المشمش بأنه الفاكهة الأكثر فائدة، والتي يمكن أن يمنع التناول اليومي لها تطور العديد من الأمراض.

لذلك، لاحظ الأطباء أن المشمش مفيد للغاية للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز القلبي الوعائي أو أمراض الكلى، وفقا لموقع “ميديكفوروم”.

هذه الفاكهة مفيدة للمرأة الحامل أيضا.

وكتب الموقع: “المشمش هو منتج منخفض السعرات الحرارية، ولكن في الوقت نفسه يحتوي على نسبة عالية من المواد الغذائية التي تخفض نسبة الكوليسترول في الدم وتقلل من خلل التوتر العضلي”.

بالإضافة إلى ذلك، يستطيع المشمش إزالة السموم من الجسم. ويشير اختصاصيو التغذية أيضًا إلى أن المشمش في الحرب ضد الوزن الزائد سيكون أمرًا لا غنى عنه، حيث يمكن أن يرفع المزاج ولا يزيد السعرات الحرارية.