المشتركة : قرب القيام بعمليات أمنية مع قوات البيشمركة

(المستقلة) … أعلن المتحدث باسم العمليات المشتركة تحسين الخفاجي عن قرب القيام بعمليات أمنية مشتركة مع قوات البيشمركة.

وقال الخفاجي في تصريحات صحفية تابعته المستقلة إن “اجتماعاً على مستوى عالٍ جداً عقد نهاية تموز بين قيادة العمليات المشتركة ووزارة البيشمركة، حيث تم التوصل لعدة نقاط، وبقيت بعض الجزئيات للاجتماع المقبل نهاية الشهر الجاري، لتطبيق العمل بما تم التوصل إليه”.

وأضاف أن “البيشمركة طلبت بعض الوقت لمناقشة بعض الفقرات، وبعد ذلك سيتم عقد اجتماع سواء في بغداد أو أربيل لوضع البنود للبدء بتطبيق الاتفاق”، نافيا وجود “نقاط خلاف”.

وبين أن “هنالك اتفاق على النقاط الرئيسة لملء الفراغات بين الجانبين والتعاون في ضبط الحدود والمجال الاستخباري ضد داعش، والعمل على إنشاء مراكز مشتركة في عدة مناطق والقيام بعمليات عسكرية مشتركة ضد التنظيم”.

ذكر الخفاجي أن “العمليات المشتركة تعتمد على التهديد المعادي وإشراك البيشمركة بتخطيط مشترك، كما أن للبيشمركة علم بأي عملية يتم القيام بها ضد تنظيم داعش، ومع الاستشعار بخطر في منطقة ملامسة للإقليم، يكون هناك عمل مشترك، وقد تم البدء في مرحلة التخطيط والمشاورات، وفي القريب العاجل ستكون هنالك عمليات مشتركة مع البيشمركة”.(النهاية)