المسعودي: كربلاء لا تحصل على منفعة اقتصادية من الزيارات المليونية

( المستقلة ) / علي النصر الله / … قال النائب عن محافظة كربلاء رياض المسعودي ، إن المحافظة لا تحصل على منفعة اقتصادية في الزيارات المليونية وما يحصل عليه العراق لا يتجاوز 300 مليون دولار، اي لا يشكل غير 3% من الايرادات السياحية ، في حين إن ايرادات السياحة في العراق لا تقل عن 10 مليار دولار .

وبين المسعودي في تصريح لـــ ( المستقلة ) اليوم الثلاثاء إن “محافظة كربلاء بإمكانها أن تحصل على 90 مليار دينار في السنة عبر السياحة الدينية “.

وأوضح إن “الزيارة المليونية يجب أن تكون مفيدة لكربلاء من الجوانب الروحية والعقائدية والاقتصادية، حيث إن المحافظة لا تحصل على منفعة اقتصادية “.

وتابع إن “موسم الحج لهذا العام قدم للسعودية 6 مليارات دولار، في حين ان المراقد الدينية في العراق لا تحقق إيرادات تذكر “.

وأضاف إن “ايرادات السياحة في العراق لا تقل عن 10 مليار دولار، وما تحصل عليه كربلاء لا يتجاوز 300 مليون دولار، اي لا يشكل غير 3% من الايرادات السياحية “.

وأشار الى إن ” المحافظة بحاجة الى تطوير الخدمات وتنظيم السياحة بشكل افضل ، وكربلاء في مرور الاعوام يصبح لديها رؤية حقيقية لمسارات الدخول والخروج وتفويج الزائرين ، كون المراكز الدينية والمعالم التاريخية والملاعب الرياضية والثقافية تساهم في تنشيط حركة الاسواق والقضاء على البطالة “.