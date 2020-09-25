المسعودي : الحكومة العراقية تدفع سنويا للموظفين 50 مليار دولار

المستقلة / .. أكد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، الجمعة، ان الحكومة انفقت في العام الماضي 116 تريليون دينار مقابل استحصالها ثلاثة تريليونات فقط، لافتا الى ان الحكومة تدفع سنويا للموظفين 50 مليار دولار.

وقال المسعودي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، إن “الحكومة وعلاقاتها أصبحت مع البرلمان أشبه بلعبة القط مع الفأر”، لافتا الى ان “جميع الموزانات السابقة للحكومة الاتحادية استهلاكية وليست للتخطيط والاستثمار المنتج للبلد فقد أنفقت الحكومة في العام الماضي 116 تريليون دينار وما تم استحصاله هو ثلاثة تريليونات فقط”.

واضاف المسعودي، أن “هناك نسبة ادخار في الرواتب بنسبة 20 بالمئة وهو معمول به في كل دول العالم لكننا ليس لدينا نظام مصرفي يشجع الناس على ادخار رواتبهم وبحال كان لدينا نظام الادخار في وضع العراق المالي، وبمعادلة بسيطة، فان العراق يدفع سنويا 50 مليار دولار رواتب وبنسبة 20%، فان الادخار من المفترض ان يكون لدينا الان 10 مليار دينار ادخار موجودة من المفترض في المصارف كان يمكن الاستفادة منها لتغطية الرواتب في هذه الازمة واستكمال بعض المشاريع المتعطلة دون الحاجة الى اغراق العراق في ديون اضافية”.

وتابع أن “المنافذ الحدودية وارداتها ثمانية مليارات دولار وما يصل فعليا منها هو مليار ونصف فقط، كما ان إيرادات الكهرباء هي ستة مليار دولار لكن ما يصل فعليا هو 500 مليون دولار فقط سنويا”.

وتابع أن “في جميع دول العالم تعتبر الكهرباء مصدر للتنمية لكن لدينا الكهرباء تثقل كاهل الموازنة بالمصاريف المرصودة لها”، لافتا الى أن “الحكومات منذ عام 2005 وحتى الآن هي حكومات كارتونية والطامة الكبرى في الدستور الميت الذي أوجب علينا هذا الواقع المر”.

وأكد المسعودي، أن “قانون الموازنة لم يطبق ودون اي حسابات ختامية وجميع الصرفيات من الأموال تذهب دون رقابة وأصبحت الموازنة مجرد حديقة خلفية للأحزاب والمكونات السياسية”، مشددا على أن “المحافظات صرفت لها مبالغ مهولة منذ عام 2005 وحتى الان ضمن الموازنات ورغم هذا ما زالت تعيش في واقع خدمي متردي دفع ثمنه المواطن البسيط”.