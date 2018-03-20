المستقلة تنشر نص ميثاق الشرف الانتخابي في العراق

( المستقلة ) .. حصلت المستقلة على نسخة من ميثاق الشرف الانتخابي في العراق الواجب الالتزام بمبادئه من قبل الكتل السياسية المتنافسة خلال الحملات الانتخابية .

المقدمة .

انطلاقا من حرصنا على توفير اجواء سليمة تمهد لانتخابات حرة ونزيهة وشفافة وتأمين مشاركة واسعة لجميع أطياف الشعب العراقي وتعكس نتائجها ارادته وتحظى بقبوله مما يعزز الثقة المتبادلة بين الاطراف العراقية المختلفة، اتفق ممثلو الائتلافات والاحزاب السياسية الموقعة ادناه على ميثاق الشرف الانتخابي على الالتزام بالقواعد الآتية :

مبادئ عامة .

1. الايمان باحترام وتعزيز الحقوق الديمقراطية للجميع في التنافس الشريف والحر وتكافؤ الفرص لكل المرشحين واعضاء الاحزاب السياسية المتنافسة للعمل بحرية في الفضاء الوطني والمحلي للترويج الى برامجهم الانتخابية والتعددية الحزبية يحفظ حق الجميع في الترشح والانتخاب بدون اي عائق او تأثير.

2. الايمان الكامل بأن للجميع الحق في القيام بكافة النشاطات الانتخابية والتثقيفية والتدريبية اللازمة لانجاح حملاتهم الانتخابية دون أي عائق وفقا للقوانين النافذة في البلاد

3. ادانة اي خطاب طائفي او عرقي يستهدف اي من مكونات الشعب العراقي ومحاسبة اي جهة تقوم بذلك وفقا القانون والعمل على تبني الخطاب المعتدل بعيدا عن التشنج والاحتقان الطائفي وتعزيز التسامح.

4. رفض العنف بكل اشكاله والتصدي لاي ظاهرة او ممارسة تهدف الى تمزيق وحدة الصف والوحدة الوطنية. والعمل بروح الفريق الواحد والالتزام بالقوانين النافذة للتصدي لاي ظاهرة قد تؤثر على سلامة العملية الانتخابية.

5. الابتعاد عن التسقيط والتشهير والتجريح وان تركز الحملات الاستراتيجية والبرامج على مصالح العراق العليا.

6. تقديم انموذج متقدم في الحس الديموقراطي والوطني وعدم توظيف النزعة الطائفية أو العرقية أو الاثنية في العملية والتأكيد على حرية التنافس والحوار على أساس البرامج الانتخابية .

7. الايمان بحق الفوز وكسب الاصوات لكل مرشح أو ائتلاف وعدم التورط بعمليات التزوير أو التشجيع عليها أو ترويجها عبر الوسائل المختلفة .

8. احترام صوت الناخب كحق مقدس وعدم اهماله او السطو عليه من خلال التأثير على المراقبين والعاملين في محطات الانتخاب .

9. تحريم وتجريم الاحتراب واللجوء للعنف السياسي ومنع التهديد المباشر أو المبطن بين المتنافسين في الانتخابات واعتبار ذلك من وسائل الابتزاز السياسي المرفوض والسماح لكافة المرشحين بالقيام بحملاتهم الانتخابية بدون عوائق او تهديد.

الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي .

10. الالتزام بحرية الصحافة وحقوق الانسان والديمقراطية وسيادة القانون والمساواة بين الجميع امام القانون.

11. الايمان بحقوق الجميع في الحصول على فرص متكافئة في البث الاعلاني والاعلامي وان تكون شبكة الاعلام العراقي الرسمية مفتوحة وبعدالة لجميع المرشحين وتوظيف الدعاية الانتخابية بما لا يسيء للمشاركين في الانتخابات و الاعتراف بالتعددية السياسية.

12. عدم استخدام وسائل الاعلام والتواصل الاجماعي لاستهداف او لتسقيط المنافسين واعتماد الحوار البناء سبيلا وحيدا لمعالجة اي خلل تواجهه العملية الانتخابية. ودعوة وسائل الاعلام الرسمية وغير الرسمية الى تحري الدقة والالتزام بالمهنية الصحفية دون تحيز.

المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .

13. عدم التدخل في أنشطة ومهام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مع دعم الجهود الدولية لمراقبة العملية الانتخابية.

14. يلتزم الجميع بدعم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في القيام بمسؤولياتها واجراءاتها تجاه كافة المرشحين بكل شفافية في التحقق في الشكاوى المقدمة اليها وفقا للقوانين النافذة.

احترام مؤسسات الدولة والمشاعر والمقدسات .

15. الالتزام بالقانون والنظام واحترام استقلالية القضاء .

16. تقوم الحكومة الاتحادية باتخاذ كافة الاجراءات لتسهيل وصول الناخبين الى مراكز الاقتراع دون قيود وتوفير الحماية الامنية لهم.

17. عدم استخدام موارد الدولة البشرية او المالية للترويج لائتلاف أو قائمة أو مرشح خصوصا وان العديد من المتنافسين يشغلون مراكز ووظائف عليا في الدولة .

18. تحييد الملف الامني باعتباره ملف دولة وعدم استخدامه لاغراض انتخابية والابتعاد عن المداهمات والاعتقالات لأغراض سياسية او انتخابية واقتصارها على من تتوفر فيهم أدلة جرمية وبأوامر قضائية .

19. الامتناع عن استخدام وسائل الضغط كالتهديد او التحريض أو شراء الذمم او اجبار الناخبين او موظفي الدولة على التصويت لقائمة معينة .

20. احترام المشاعر والمقدسات لكل الاديان والطوائف وعدم استخدام الدين أو الرموز الدينية للدعاية الانتخابية. وبالامكان الاستفادة من المنابر الدينية لتشجيع المواطنين على ممارسة حقهم الدستوري والقانوني في اختيار ممثليهم في مجلس النواب.

مرحلة ما بعد الانتخابات .

21. الالتزام بمبدأ التداول السلمي للسلطة والممارسة الديموقراطية والقبول بنتائج الانتخابات بعد اقرارها رسميا من جانب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والمحكمة الاتحادية العليا والالتزام بالاطر الزمنية الدستورية في تداول السلطة.

22. دعوة كافة الاطراف الانخراط بشكل فوري في الاعداد لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة وفقا للاطر الدستورية واستنادا الى نتائج الانتخابات.

وعليه، يهيب الموقعون على هذا الميثاق بكافة الكيانات والمرشحين للمشاركة فيه والالتزام بقواعده احتراما لتضحيات الشعب العراقي ودماء شهداؤه وجرحاه.

تنفيذ الميثاق .

23. تشكيل لجنة متابعة / غرفة عمليات مشتركة مؤلفة من ممثلي الكيانات الموقعة على هذا الميثاق وممثلين عن الحكومة والأجهزة الأمنية المعنية ومجلس القضاء الأعلى والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي).

24. تجتمع – اسبوعيا او كل اسبوعين – من أجل:

أ‌. متابعة تنفيذ بنوده ومنع حدوث اي خلل او محاولة لتزوير ارادة الناخب او ابتزاز الناخبين او المرشحين.

ب‌. معالجة أية عقبات تعترض تنفيذه .

ت‌. يحق للجنة الدعوة الى اجتماع القادة متى ما تعذر عليها معالجة أية مشاكل طارئة.

ث‌. ترفع اللجنة توصية الى الجهة/الجهات التي لا تلتزم بتنفيذ الميثاق وفقا للقانون.