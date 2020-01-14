المستقلة تنشر قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية في يناير 14, 2020 شارك الخبر المستقلة / نشر قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية في جريدة الوقائع، لتحميل الملف اضغط على الرابط هنا. إشترك في قناتنا على تطبيق تليجرام ليصلك كل ما هو مميز من موقعنا العراقتعييناتقانون تدرج ذوي المهن قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف اخر الاخبار “رابط” لمعرفة سبب عدم استلام منحة “العاطلين عن العمل” اخر الاخبار اللجنة المالية النيابية : أكثر من 40% من الدرجات الوظيفية ستخصص لتثبيت العقود… اخر الاخبار الشواء يؤذي البشرة.. إليكم التفاصيل اخر الاخبار حفتر يغادر موسكو دون توقيع اتفاق التعليقات مغلقة. كل الاخبار سياسية اقتصادية امنية رياضية صحة فن منوعات عربي و دولي دولي عربي علوم و تكنولوجيا مقالات
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