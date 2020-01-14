المستقلة تنشر قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية

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المستقلة /   نشر قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية في جريدة الوقائع، لتحميل الملف اضغط على الرابط هنا.

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