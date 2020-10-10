المستقلة تنشر روابط التقديم الإلكتروني لمعاهد الفنون الجميلة

المستقلة/ – تنشر وكالة الصحافةالمستقلة، الروابط الإلكترونية الخاصة بالراغبين للتقديم على معاهد الفنون الجميلة في بغداد والمحافظات وللدراستين الصباحية والمسائية لعام 2020 – 2021، إذ أعلنت وزار التربية أن التقديم يبدأ اعتبارا من اليوم السبت الموافق 10 من شهر تشرين الأول الحالي.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم السبت، إن “آلية التقديم للقبول تتم عن طريق الدخول الى الرابط المخصص لكل معهد ومن ثم ملء الاستمارة الالكترونية بالبيانات الخاصة بالمتقدم بصورة صحيحة ودقيقة، وبعد ذلك تُرفع المستمسكات المطلوبة بالحقل المخصص لها في الاستمارة”، مشيرة الى |وجود استمارة ورقية تُسحب من الصفحة ، حيث تُملئ من قبل الطالب والمدرسة التي تخرج منها”.

وأكد البيان أن “على الطالب المتقدم جلب الاستمارة الورقية بعد اكمالها على ان تكون مقرونة بالمستمسكات الأصولية مع تأييد الدرجات يوم المقابلة المخصص لكل قسم الذي سيتم نشر تفاصيلهُ لاحقاً”.

وادناه الروابط الالكترونية الخاصة بالتقديم وهي كالآتي:-

▪️ رابط التقديم الخاص ب‍معهد الفنون الجميلة / الديوانية / صباحي:

– بنين

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenDHibBAAq1yPg-4daLRXpmLcGUNQpIuAHDbHuMVU10kW0ww/viewform?usp=sf_link

– بنات

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgUx5Y-qsdvzxtw_YK3UqyZOjeffO2APagI_kNNh0sBQttkA/viewform?usp=sf_link

▪️ رابط التقديم الخاص ب‍معهد الفنون الجميلة / البصرة:-

– بنات / صباحي .

https://forms.gle/Tp7JAL6eGVzWdKtN9

– بنين .

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsQ824_f0gn9Mw_VEjzq32rmxMUaE8F-ZRdm5UxOswuu-1SQ/viewform?usp=sf_link

▪️ رابط التقديم الخاص ب‍معهد الفنون الجميلة / الانبار:-

– الفلوجة / بنين / صباحي .

https://forms.gle/gDe8bGxKHwtDPLpQ6

– الرمادي / بنين / صباحي .

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVPLOfHKBFf2VauHpsyilvDU0mJa7deFZOMf4e_2G-9o1HvQ/viewform

▪️ رابط التقديم الخاص ب‍معهد الفنون الجميلة / النجف الاشرف :-

– بنين / صباحي .

https://forms.gle/28DZ1Qpeapb7xNkz5

– بنات / صباحي .

https://forms.gle/2x9zeqe8YQW7M9Un8

▪️ رابط التقديم الخاص ب‍معهد الفنون الجميلة الرصافة الاولى :-

– بنين / مسائي .

https://forms.gle/NpQanTtNhXb6mdk9A

▪️ رابط التقديم الخاص ب‍معهد الفنون الجميلة / الكرخ الاولى :-

– بنين / صباحي .

https://forms.gle/Vpb4CWVEoXve37ee6

– بنات/ صباحي .

https://forms.gle/BFjgtiiJdxwvYCjW7

– بنين / مسائي .

https://forms.gle/ixRXvnrNAvPHfQt96

– بنات / مسائي .

https://docs.google.com/forms/d/1Ki8pcNKipCeHXqWe7fxnH7vXLwIYrAsa4nSAe2WoCuE/edit?usp=sharing_eol

▪️ رابط التقديم الخاص ب‍معهد الفنون الجميلة / كركوك:-

– بنين / صباحي .

https://docs.google.com/forms/d/1d2_9-Hezpn0SY7TB2qz6GPO5kcdfq4rZ17HUnd3xXXY/edit

▪️ رابط التقديم الخاص ب‍معهد الفنون الجميلة / ديالى:-

– بنات / صباحي .

https://docs.google.com/forms/d/19x5fmupkPhgcWnCR_wxCd6EheMVslEzd4w4NoV_XPUY/viewform?edit_requested=true

– بنين .

https://forms.gle/WRogPmVb1x3Atj8p9

▪️ رابط التقديم الخاص ب‍معهد الفنون الجميلة / الكاظمية المقدسة :-

– بنين .

https://forms.gle/cDj3sYB9hK9gbNXy9

▪️ رابط التقديم الخاص ب‍معهد الفنون الجميلة / صلاح الدين :-

– بلد/ بنين/ صباحي .

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWiG4irUfagZ6-2YJ91qNwzPuYDVjFORIdysFbaHYEZfSxKw/viewform?usp=sf_link

– تكريت / بنين/ صباحي .

https://docs.google.com/forms/d/1wqZ52h-XOgv3apEUdGPsAUV1_4b5ebo0-kSZ2uYzS7k/edit?chromeless=1

▪️ رابط التقديم الخاص ب‍معهد الفنون الجميلة / نينوى:-

– بنين / صباحي .

https://forms.gle/iTJTJeYxm4urdn5d7

– بنات / صباحي .

https://forms.gle/SNj3LvgoUZHYwgg37

▪️ رابط التقديم الخاص ب‍معهد الفنون الجميلة / ذي قار/ صباحي:-

– بنين .

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbGuPiekjIXyQ4hbjIOhGPBOMGdm1qSFbPZ6b6OG93Eq6xKQ/viewform

▪️ رابط التقديم الخاص ب‍معهد الفنون الجميلة / واسط:-

– بنين / صباحي .

https://forms.gle/yftu7hA6CeHGYhgq9

– بنات / صباحي .

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuNbQ3gS9s6EECrN3s1VtJJcWi3E912cWWlloNUpOJoUqlkQ/viewform?usp=sf_link.