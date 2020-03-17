المستقلة تنشر المرسوم الجمهوري بتكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة

( المستقلة) … عدنان الزُرفي وهو سياسي عراقي ومحافظ النجف السابق الذي اقيل من قبل مجلس المحافظة التي رفعت الدعوة إلى القضاء واقيل رغم تقديمه تميزاً لمحكمة تميز النجف وسبق أن كان في زمن حكومة إياد علاوي، ولد في عام 1966 في مدينة الكوفة، وكان عضواً في حزب الدعوة الإسلامية هرب من العراق إلى السعودية بعد فشل الانتفاضة الشعبانية في عام 1991 التي هدفت لإسقاط نظام صدام حسين، أعتقل في السعودية وإتهم بأنهُ جاسوس تابع لصدام لكن أطلق سراحهُ فيما بعد، عاد بعد الاحتلال في عام 2003 إلى العراق وشغل منصب محافظ النجف لكنه خسر منصب المحافظ بعد إنتخابات مجالس المحافظات في عام 2009 فأنسحب من حزب الدعوة وأسس كيان إئتلاف الوفاء والذي فاز بهِ بمنصب المحافظ في عام 2013.[1]

عدنان عبد خضير الزرفي محافظ النجف في المنصب

2004 – 2005 وكيل مساعد لوكالة المعلومات-وزارة الداخلية في المنصب

2006 – 2009 محافظ النجف في المنصب

2009 – 2012 محافظ النجف في المنصب

2012 – 2014