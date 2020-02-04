المستقلة تنشر اسعار الدولار والذهب والنفط في العراق .. اليوم الثلاثاء
المستقلة تنشر اسعار الدولار والذهب والنفط في العراق .. اليوم الثلاثاء
المستقلة تنشر أسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط في العراق والعالم اليوم الثلاثاء 4.2.2020
اسعار بيع وشراء الدولار في شركات الصيرفة:
سعر بيع للدولار = 121.500
سعر شراء للـدولار = 120.500
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اليورو السعر العالمي : 100 يورو = 110.60دولار
الباوند السعر العالمي : 100 باون = 130.20 دولار
الليرة التركية السعر العالمي : 100 دولار = 598.67 ليرة تركية
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سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1572.75 $
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سعر برميل نفط خــــــام برنــت = 54.94 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكــي = 50.68 دولار
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