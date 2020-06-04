المستقلة تنشر أسماء مرشحي الحقائب الشاغرة ونواب رئيس الوزراء+ وثائق

( المستقلة)… اظهرت وثائق صادرة من رئاسة الوزراء موجهة إلى البرلمان تتضمن أسماء المرشحين لشغل الحقائب الوزراية ومنصب نواب رئيس الوزراء.

وبحسب الوثائق فإن الكاظمي رشح فؤاد حسين لوزارة الخارجية، وحاكم سالار لوزارة العدل، وإحسان عبد الجبار لوزارة النفط، وحسن ناظم لوزارة الثقافة، ومحمد كريم لوزارة الزراعة، وعلاء الجبوري لوزارة التجارة، وايفان فائق لوزارة الهجرة والمهجرين.

كما رشح الكاظمي فؤاد محمد حسين مكي لمنصب نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات الدولية، وخالد البتال وزير التخطيط ونائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والنازحين، إضافة إلى اختيار وزير المالية علي عبد الأمير علاوي كنائب لرئيس الوزراء لشؤون الاقتصاد والطاقة.