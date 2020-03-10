المستفيدون من انتشار كورونا

المستقلة /بينما تعاني الأسواق العالمية، وبورصات الدول الكبرى من خسائر كبيرة، تثير قلق الحكومات والهيئات الاقتصادية حول العالم، عرفت بعض الشركات كيف تحقق أرباحاً خيالية من انتشار فيروس كورونا المستجدّ، في الصين ثمّ في كل الدول.

في ما يلي قائمة بالمستفيدين من حالة الهلع التي سببها الفيروس، وخوف الناس من انتقال العدوى إليهم أو إلى عائلاتهم، وفق ما ذكر موقع “دويتشه فيله” الألماني:

نتفليكس

طبعاً تتصدر منصة البثّ الشهيرة قائمة المستفيدين، وذلك بعدما لازم مئات الملايين منازلهم خوفاً من انتشار فيروس كورونا. هكذا ارتفعت نسبة الاشتراكات في المنصة، لتكون من أفضل الشركات أداءً من الناحية الاقتصادية منذ مطلع شهر فبراير/ شباط الماضي.

مليارديرات جدد

لفترة وجيزة تمكّن المدير التنفيذي لشركة مودرنا ستيفان بانسيل من دخول نادي المليارديرات حول العالم، بعدما قامت شركته ببيع لقاح تجريبي لفيروس كورونا، وذلك من أجل إجراء اختبارات سريرية على المرضى، وهو ما رفع سعر أسهمها بشكل كبير. أما الماليزي ليم وي تشاي، المساهم الرئيسي في شركة “توب غلوف” لتصنيع القفازات الطبية، فدخل بدوره نادي المليارديرات بعدما ارتفعت نسب مبيعات الشركة بشكل هستيري.

برمجية “زوم”

ارتفعت القيمة السوقية لتطبيق “زوم” 50 في المائة في الشهر الأخير، وذلك بسبب لجوء عدد كبير من الموظفين إلى العمل من منازلهم بدل مقرات مؤسساتهم. و”زوم” برنامج للمحادثات الهاتفية الجماعية.

الأقنعة الواقية

حققت شركة “3 أم” لصناعة الأقنعة الواقية والكمامات والمطهرات اليدوية أرباحاً خيالية منذ منتصف شهر فبراير/ شباط الماضي. وفي الهند وحدها ارتفعت قيمة أسهمها 21 في المائة.

كلوروكس

حققت شركة “كلوروكس” الشهير للمطهرات والمبيّضات أكبر نسبة أرباح في تاريخها في الأسبوعين الأخيرين، وذلك بعد زيادة الإقبال على استهلاك منتجاتها بشكل كبير جداً.