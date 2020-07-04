المستثمرون في كربلاء يتوقفون عن العمل والتقديم على الفرص الاستثمارية

(المستقلة ) / علي النصر الله / .. أعلن نائب محافظ كربلاء جاسم الفتلاوي ، اليوم السبت ، إن “المستثمرون توقفوا التقديم على أي فرصة استثمارية في المحافظة بسبب الازمة المالية والحظر الصحي المفروض.

وذكر الفتلاوي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “الوضع الاقتصادي في كربلاء تأزم بشكل كبير ، بسبب الحظر الصحي المفروض بشكل عام للعراق ودول العالم “.

وقال هناك “خسائر كبيرة ، وأغلب المشاريع الاستثمارية توقفت بشكل كامل ، كما توقف المستثمرون عن العمل ، أو التقديم على بعض الفرص الاستثمارية التي تصب في خدمة المواطن “.

وأضاف كما “شهدت المحافظة أيضا توقف مشاريع تنمية الاقاليم ، والمشاريع الوزارية بسبب الازمة المالية “.