المساري يبحث مع نائب السفير الامريكي مجمل الأوضاع في البلاد

(المستقلة)..بحث رئيس تحالف القوى الوطنية العراقية احمد المساري ، امس الثلاثاء، مع نائب السفير الامريكي في بغداد جو هود لدى زيارته مقرالتحالف ببغداد ،مجمل الاوضاع الامنية والسياسية في العراق وفي مقدمتها ملف الانتخابات واعادة النازحين وتقديم الدعم الانساني والاغاثي لهم واعمار المدن المتضررة من الارهاب، ومرحلة ما بعد داعش والدعم الامريكي للعراق في حربه ضد الارهاب”.

وجدد المساري تأكيده أهمية توفير الظروف المناسبة لاجراء الانتخابات لضمان مشاركة جماهيرية واسعة في ظل اجواء امنية سليمة يتمكن من خلالها المواطنين التعبير عن ارادتهم دون ضغوط، مما يتطلب من الحكومة والمفوضية العليا للانتخابات اكمال الاجراءات الفنية واللوجستية التي نص عليها قانون انتخابات مجلس النواب وفي مقدمتها التصويت الالكتروني وتسليم الملف الامني في المناطق المحررة للقوات الامنية المحلية وبما يضمن اجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وثمّن المساري جهود الولايات المتحدة الامريكية في مساندتها للعراق ، في اغاثة النازحين وتوفير المستلزمات الضرورية لهم، فضلا عن دورها الكبير في الحرب ضد الارهاب، داعيا المجتمع الدولي الى مضاعفة جهوده في مجال اعادة الاستقرار والاعمار للمدن المحررة.

وبيّن نائب السفير الامريكي عن رغبة بلاده في توسيع علاقاتها مع العراق على النحو الذي يحقق مصالح البلدين “.