المساري يبحث مع رئيس بعثة الحكومة النرويجية ملف الانتخابات واعمار المناطق المتضررة

(المستقلة)..بحث رئيس تحالف القوى الوطنية العراقية احمد المساري ،لدى استقباله رئيس بعثة الحكومة النرويجية في العراق كارستون كارلسن مستجدات الاوضاع الامنية والسياسية في العراق وفي مقدمتها ملف الانتخابات النيابية والاجراءات والاستعدات لها فضلا عن اعادة الاستقرار والاعمار للمناطق المتضررة من الارهاب.

وقال المساري؛ هناك بطيء في الاجراءات والاستعدادت للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات فضلا عن الاجراءات الخاصة بالسلطة التنفيذية فيما يتعلق بالتصويت الالكتروني وتوزيع بطاقات الناخب في المناطق المحررة ووجود مجاميع مسلحة تابعة لاحزاب سياسية مشاركة في الانتخابات تهيمن على الملف الامني في تلك المدن تستخدم نفوذها لصالح مرشحين تدعمهم وهذا مخالف لقانون انتخابات مجلس النواب ممايثير مخاوفنا من مصادرة ارادة ابناء تلك المناطق.

واشار الى ان ذلك يتطلب من الحكومة الاسراع في تسليم الملف في المحافظات والمدن المنكوبة الى القوات الامنية المحلية قبل موعد الانتخابات لضمان انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة معبرة عن ارادة الشعب العراقي.

وتناول الاجتماع حاجة المحافظات المحررة الى الدعم الدولي في جانب الاغاثي والانساني واعادة الاستقرار والاعمار للمدن المحررة.

واعرب رئيس البعثة النرويجية عن استعداد بلاده لزيادة دعمها للعراق في اعادة الاستقرار والاعمار للمحافظات المتضررة من الارهاب.